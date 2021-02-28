Advertisements
رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الابتدائية والثاني الثانوي
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:16 م
محمود الجلاد
Advertisements
تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثاني الثانوي، والتي انطلقت اليوم الأحد، حيث تفقد لجان معاهد القاهرة الثانوي ومعهد البراموني الإعدادي، ومعهد فتيات العباسية، وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والتربية الإسلامية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادتي القرآن الكريم والفقه، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مواد القرآن الكريم والفقه والمنطق.
وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات، حفاظًا على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم استئناف الدراسة عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements