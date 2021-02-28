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رئيس المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الابتدائية والثاني الثانوي

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:16 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثاني ‏الثانوي، والتي انطلقت اليوم الأحد، حيث تفقد لجان معاهد القاهرة الثانوي ‏ومعهد البراموني الإعدادي، ومعهد فتيات العباسية، وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي ‏القرآن الكريم والتربية الإسلامية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادتي ‏القرآن الكريم والفقه، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مواد القرآن الكريم والفقه والمنطق. ‏

وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ من الكشف الحراري أثناء ‏دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات، حفاظًا ‏على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم استئناف ‏الدراسة عقب الانتهاء من ‏الامتحانات مباشرة. ‏

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