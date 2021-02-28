من الإجازة إلى تطبيق الإجراءات الوقائية.. إسهامات الرئيس لحماية الطلاب





ظهر دور الرئيس عبدالفتاح السيسي الواضح بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، في ملف امتحانات الفصل الدراسي الأول للطلاب، وذلك من خلال إصداره عدة تعليمات لوزارة التربية والتعليم.



التدقيق في تطبيق الإجراءات الوقائية

وفي الساعات الأخيرة، اطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي على إجراءات استئناف الفصل الدراسي الجامعي الثاني، وانتظام عملية الامتحانات على مستوى الجمهورية، ووجه بالالتزام الدقيق بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب.



جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



حرية اختيار طريقة استكمال الدراسة

وفي وقت سابق، وجه السيسي بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.



قرار تأجيل الامتحانات

كما قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان وراء توجيه الحكومة بتأجيل امتحانات الطلاب وإعطائهم فرصة للاستذكار واستكمال الدراسة عن طريق التعليم عن بعد، حيث كانت الفترة التي صدر فيها هذا القرار كانت تشهد زيادة في أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، لذا كان هناك توجيه رئاسي بتأجيل الامتحانات وعقدها في فترة لاحقة.





يذكر أن في ١٣ فبراير الماضي، وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.