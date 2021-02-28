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وزير الشباب والرياضة يحول موضوع سفر منتخبي الطائرة للجنة الطبية بالأوليمبية

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:16 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
الفجر الرياضي
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أرجأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة  سفر بعثة منتخبي مصر للناشئين والناشئات للكرة الطائرة تحت 18عاما إلى نيجيريا والتي كان محدد سفرها فجر اليوم الأحد  للمشاركة في البطولة الإفريقية إلى وقت آخر.

وأرسل ملف سفر البعثة إلى اللجنة الأوليمبية لاتخاذ القرار المناسب بعد إصابة عدد من اللاعبين والجهاز الفني والاداري بفيروس كورونا، بسبب عدم اتباع اتحاد اللعبة للإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارتي الشباب والرياضة والصحة واللجنة الأولمبية في معسكر الأعداء الذي نظمه الاتحاد للاعبين استعداد للسفر إلى نيجيريا، فضلا عن عدم اتباع نفس الإجراءات، وكود وزارتي الشباب والرياضة والصحة في تنطيم بطولة أفريقيا للشباب والشابات تحت 21 عاما التي أقيمت مؤخرا بالقاهرة، بإقامة ستة منتخبات في فندق واحد وفي وقت واحد أيضا ، وهي مصر والمغرب والكونغو والكاميرون تحت 21عاما، ومنتخب مصر للناشئين والناشئات تحت 18عاما، والسماح للاعبين بالخروج والدخول من وإلى الفندق دون اتباع الفقاعة الطبية.

وعقد الدكتور أشرف صبحي اجتماعا مطولا مع اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة برئاسة سامح حمدي لمحاولة الخروج من المأزق، وإيجاد حلول عملية لسفر الفريقين إلى نيجيريا ، ووافق الجميع على تحويل الموضوع إلى اللجنة الطبية باللجنة الأوليمبية للحصول على الموافقة على سفر البعثة على مسئوليتها بعد غد الثلاثاء ، وفي حالة رفض اللجنة الاوليمبية ذلك، لن تتمكن البعثة من السفر حتى لا تقع المسئولية على أي مسئول، في حالة ظهور أعراض الإصابة على بعض اللاعبين في نيجيريا.

وأصبح من الممكن أن تظهر على بعض اللاعبين أعراض الإصابة فور سفرهم أو أثناء إقامة منافسات البطولة، ليتكرر مع البعثة مع حدث لمنتخب الشباب لكرة القدم في البطولة التي استضافتها توتس مؤخرا، وعاد المنتخب دون أن يلعب اي مباراة بفضيحة مدوية.

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الكلمات المفتاحية

اللجنة الاوليمبية اشرف صبحي

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