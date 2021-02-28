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للفلاحين .. توصيات هامة من وزارة الزراعة لتحسين جودة محصول البصل

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:17 م
محصول البصل
محصول البصل
الفجر الاقتصادي
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس.

و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1- حصاد الحقول التى وصل  والتى وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%  
2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم 
3-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف 
4- الفرز والتدريج والتعبئة 
ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى : 
1-الأستمرار فى نقاوة الحشائش  
2- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها  والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس
3- استمرار عمليات الرى بانتظام  
ج) انتاج البصيلات بالوجه القبلى: 
1 -الأستمرار فى نقاوة الحشائش
2- اجراء الرش الوقائى والدورى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية 
3- انتظام عملية الرى 
د)  انتاج بذور البصل ( البصل الروس)
1- اجراء نقاوة الحشائش 
2)- اجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية
3)- منع الرش الحشرى حنى لايؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار
3- اجراء عملية الرى بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وان يكون الرى على الحامى.

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