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للفلاحين .. توصيات هامة من وزارة الزراعة لتحسين جودة محصول البصل
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:17 م
الفجر الاقتصادي
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:
1- حصاد الحقول التى وصل والتى وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%
2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم
3-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف
4- الفرز والتدريج والتعبئة
ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :
1-الأستمرار فى نقاوة الحشائش
2- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس
3- استمرار عمليات الرى بانتظام
ج) انتاج البصيلات بالوجه القبلى:
1 -الأستمرار فى نقاوة الحشائش
2- اجراء الرش الوقائى والدورى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية
3- انتظام عملية الرى
د) انتاج بذور البصل ( البصل الروس)
1- اجراء نقاوة الحشائش
2)- اجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية
3)- منع الرش الحشرى حنى لايؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار
3- اجراء عملية الرى بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وان يكون الرى على الحامى.
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