للفلاحين .. توصيات هامة من وزارة الزراعة لتحسين جودة محصول البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس.





و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:

ا) انتاج البصل الفتيل بالوجه القبلى:

1- حصاد الحقول التى وصل والتى وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%

2-القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم

3-اجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف

4- الفرز والتدريج والتعبئة

ب) انتاج البصل الفتيل بالوجه البحرى :

1-الأستمرار فى نقاوة الحشائش

2- اجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس

3- استمرار عمليات الرى بانتظام

ج) انتاج البصيلات بالوجه القبلى:

1 -الأستمرار فى نقاوة الحشائش

2- اجراء الرش الوقائى والدورى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية

3- انتظام عملية الرى

د) انتاج بذور البصل ( البصل الروس)

1- اجراء نقاوة الحشائش

2)- اجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية

3)- منع الرش الحشرى حنى لايؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار

3- اجراء عملية الرى بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وان يكون الرى على الحامى.