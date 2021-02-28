غدا.. القمص موسى يبدأ عمله كمتحدثا باسم الكنيسة الأرثوذكسية

يبدأ القمص موسى إبراهيم يعقوب، غدًا الإثنين، أول يوم لعمله الجديد كمتحدث رسمي للكنيسة الأرثوذكسية بدلا من القس بولس حليم، وذلك بعدما أعادت الكنيسة الأرثوذكسية، تشكيل المركز الإعلامي بها، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.





واختارت الكنيسة القمص موسى إبراهيم يعقوب، متحدثًا رسميًا للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، والدكتورة رانيا نعيم مديرة للمركز، والقس بولس حليم مسئولًا عن التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئولا عن قناة "coc"، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع مارس.



