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غدا.. القمص موسى يبدأ عمله كمتحدثا باسم الكنيسة الأرثوذكسية

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:23 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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يبدأ القمص موسى إبراهيم يعقوب، غدًا الإثنين، أول يوم لعمله الجديد كمتحدث رسمي للكنيسة الأرثوذكسية بدلا من القس بولس حليم، وذلك بعدما أعادت الكنيسة الأرثوذكسية، تشكيل المركز الإعلامي بها، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية.

واختارت الكنيسة القمص موسى إبراهيم يعقوب، متحدثًا رسميًا للكنيسة بدلا من القس بولس حليم، والدكتورة رانيا نعيم مديرة للمركز، والقس بولس حليم مسئولًا عن التدريب والمؤتمرات، وهاني نجيب مسئولا عن قناة "coc"، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من مطلع مارس.

من جانبه، قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، إنه منذ اختيار الله قداسة البابا تواضروس الثاني على الكرسي المرقسي، كان العمل المؤسسي أحد أهم أدواته في رعاية شعب الكنيسة، ومن منطلق مبدأ التغيير الذي ينتهجه قداسة البابا ومن أجل مزيد من التخصص، أعاد تشكيل العمل في المركز الإعلامي، ليشتمل على ٥ أقسام متخصصة لتباشر العمل الإعلامي الخاص بالكنيسة في الفترة المقبلة.

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مصر متحدث الكنيسة الأرثوذكسية كنائس القمص موسى أخبار مصر

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