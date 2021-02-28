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12 ألف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
ريهام على
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صرح الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، اليوم الأحد، أنه في إطار متابعة سير العملية الامتحانية، وتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات الجامعة كان إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لتأدية امتحاناتهم ١٢٣١٥ طالب وطالبة وذلك لليوم الثاني على التوالي الأحد الموافق ٢٧-٢-٢٠٢١.

أشار رئيس الجامعة أنه خلال الفترة الصباحية قام ٧٩٥١ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ٢٧٤، منهم ١٧ تقدموا بعذر، و٢٥٧ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالبين قاموا بتأدية امتحانهما داخل لجان خاصة، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.

وأضاف "شديد" أنه تم خلال الفترة المسائية قام ٤٣٦٤ طالب وطالبة بتأدية الامتحان، وقد بلغ عدد الغياب ١٢٤، منهم ٢٩ تقدموا بعذر، و٩٥ غابوا بدون عذر، إضافة إلى وجود طالب واحد فقط قام بتأدية امتحانه داخل لجنة خاصة، ولم يتم تسجيل أي حالة خاصة بفيروس كورونا.
12 ألف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم
12 ألف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم
12 ألف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم
12 ألف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم
12 ألف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم
12 ألف و315 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة الفيوم

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