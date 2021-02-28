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إطلاق حلقة جديدة من الكنيسة لتعريف مهام لجنة العلاقات المسكونية بالمجمع المقدس

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:25 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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اطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "المجمع المقدس".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن "مهام لجنة العلاقات المسكونية".

وقال القس بولس حليم: "إن لجنة العلاقات المسكونية تهتم بالعلاقات والحوارات مع الكنائس".

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الثامن من مارس المُقبل، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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