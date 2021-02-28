نصائح ذهبية من الزراعة لضمان جودة محصول "المانجو"

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر مارس.





و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:

اولا: اهم العمليات:

1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة و المدونة بالجدول

2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة

3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة

4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر

5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري

6-الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للاملاح حول الجذور وموت الاشجار

7-يتم وقف اي رش في حالة سقوط الامطار او الهواء الشديد

8-الالتزام بتوصيات و التركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري و ذلك لضمان الوصول الي افضل النتائج و تغيير المبيد في كل رشة ان امكن ذلك

9- الرش في الصباح الباكر او اخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الاوراق

10- التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة

11-التخلص من السرطانات و التكتلات و تطهر اماكن القص باي مبيد فطري

13- بداية تجهيز الجور للشتلات الغائبة بالمقنانات السماية في 15/3

14- تفطيم الشتلات في المشتل من داخل الصوب ونقلها الي المانشر الخارجي لاعداها للبيع و الزراعة من15/ 3 حتي 15/5

( العروة الربيعية )





ثانيا:التسميد:

ا- تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط

الرية الاولي : 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم

الرية الثانية : 2ك سماد مركب 19 -19-19

الرية الثالثة : 2ك سلفات بوتاسيوم +2لتر حامض فوسفوريك

الرية الرابعة : 2ك نترات كالسيوم

ب- الرش الورقي

1- لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير يتم استخدام كولتار (مركب اكسينى) بمعدل 75سم / 100لتر ماء

2-يتم الرش الورقى بمعدلات الاتية فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار

200جم سلفات + 200جم زنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء.





ثالثا : برنامج الري:





السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة

السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة

السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة

السنة الرابعة 20 لتر/ الشجرة

السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة

السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة

السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية

45 دقيقة ري بدون تسميد30 دقيقة ري بتسميد 15 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة





رابعا: برنامج المكافحة:

مقاومة الامراض الفطرية و الافات الحشرية و الحيوانية

1- رش كوسيد 2جم / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

2- رش بانش بمعدل 1/2 / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

3-رش مركب كبروس ام 1لتر + سوبرالت بمعدل 500سم / 004 لتر ماء

4- رش تلت بمعدل 100/600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء

5-مكافحة الاكاروسات باضافة الفيرتيميك بمعدل 25سم /100لتر ماء + مادو ناشرة 1/2سم

6- مكافحة الحفارت السيديال بمعدل 3سم / لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء

7- مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة المن و التربس و الجاسد باستخدام كلوبريد 35% بمعدل 30سم / 100لتر ماء