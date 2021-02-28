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نصائح ذهبية من الزراعة لضمان جودة محصول "المانجو"
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:24 م
الفجر الاقتصادي
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر مارس.
و تمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:
اولا: اهم العمليات:
1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة و المدونة بالجدول
2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري
6-الري الفوري بعد سقوط الامطار حتي لا يحدث تراكم للاملاح حول الجذور وموت الاشجار
7-يتم وقف اي رش في حالة سقوط الامطار او الهواء الشديد
8-الالتزام بتوصيات و التركيزات المدونة علي عبوات الرش سواء الرش الفطري او الرش الحشري و ذلك لضمان الوصول الي افضل النتائج و تغيير المبيد في كل رشة ان امكن ذلك
9- الرش في الصباح الباكر او اخر اليوم وعدم الرش في الحرارة العالية حتي لا يحدث احتراق الاوراق
10- التاكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة
11-التخلص من السرطانات و التكتلات و تطهر اماكن القص باي مبيد فطري
13- بداية تجهيز الجور للشتلات الغائبة بالمقنانات السماية في 15/3
14- تفطيم الشتلات في المشتل من داخل الصوب ونقلها الي المانشر الخارجي لاعداها للبيع و الزراعة من15/ 3 حتي 15/5
( العروة الربيعية )
ثانيا:التسميد:
ا- تسميد اشجار المانجو التى تروى بالتنقيط
الرية الاولي : 2ك سلفات نشادر + 1ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية : 2ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة : 2ك سلفات بوتاسيوم +2لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة : 2ك نترات كالسيوم
ب- الرش الورقي
1- لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير يتم استخدام كولتار (مركب اكسينى) بمعدل 75سم / 100لتر ماء
2-يتم الرش الورقى بمعدلات الاتية فى حالة ظهور اعراض نقص العناصر على الاشجار
200جم سلفات + 200جم زنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء.
ثالثا : برنامج الري:
السنة الأولى 15 لتر/ الشجرة
السنة الثانية 15 لتر/ الشجرة
السنة الثالثة 20 لتر/ الشجرة
السنة الرابعة 20 لتر/ الشجرة
السنة الخامسة 35 لتر/ الشجرة
السنة السادسة 40 لتر/ الشجرة
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية
45 دقيقة ري بدون تسميد30 دقيقة ري بتسميد 15 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
رابعا: برنامج المكافحة:
مقاومة الامراض الفطرية و الافات الحشرية و الحيوانية
1- رش كوسيد 2جم / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
2- رش بانش بمعدل 1/2 / لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
3-رش مركب كبروس ام 1لتر + سوبرالت بمعدل 500سم / 004 لتر ماء
4- رش تلت بمعدل 100/600لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 1/2 سم لكل لتر ماء
5-مكافحة الاكاروسات باضافة الفيرتيميك بمعدل 25سم /100لتر ماء + مادو ناشرة 1/2سم
6- مكافحة الحفارت السيديال بمعدل 3سم / لتر ماء + زيت معدني 1سم / لتر ماء
7- مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة المن و التربس و الجاسد باستخدام كلوبريد 35% بمعدل 30سم / 100لتر ماء
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