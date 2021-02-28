العراق يسجل 23 حالة وفاة و3248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، 23 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24الماضية بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، في تقرير اليومي أنه تم تسجيل 3248 إصابة جديدة، و 2933حالة شفاء.

وأشارت وزارة الصحة العراقية، إلى أن الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى العراق غداً الاثنين وهي منحة من الحكومة الصينية لتأمين دفعة أولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية تليها دفعات أخرى بعد الاتفاق مع شركة سينوفارم لشراء كميات أخرى من اللقاح.