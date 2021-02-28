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نائب محافظ المنيا يتابع سير امتحانات نصف العام بعدد من اللجان

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:29 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير امتحانات نصف العام للصفين الرابع الابتدائي والثاني الثانوي العام، حيث شملت جولة نائب المحافظ تفقد لجان الامتحانات بمدارس التجريبية 2 بمدينة المنيا وكذلك الاتحاد الثانوية بنين والمنيا الثانوية للبنات.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

وأكد نائب المحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع الكشف الطبي على التلاميذ والطلاب عن طريق الكواشف الحرارية، وارتداء التلاميذ والطلاب والملاحظين للكمامات الواقية والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات.
وحرص نائب المحافظ على طمأنة عدد من أولياء الأمور على سير الامتحانات خلال تواجدهم خارج اللجان، كما شدد نائب المحافظ على مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، بضرورة التواجد المستمر خلال مدة الامتحانات، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.

أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد طلاب الصف الرابع الابتدائي يبلغ 121091 تلميذًا وتلميذة على مستوي مدارس المحافظة، بإجمالي 1059 مدرسة حكومية وخاصة، بينما يبلغ عدد طلاب الصف الثاني الثانوي 127270 طالبًا وطالبة في 131 مدرسة ثانوية.

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