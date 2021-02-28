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عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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سافر الفنان أحمد فهمي، إلى أوروبا لإجراء فحوصات طبية جديدة بعد عودة الآم المريء له، حيث يعاني من مرض نادر.

و طالبه الطبيب المعالج بإجراء فحوصات جديدة للوقوف علي تطورات الحالة، و لا يرجح خضوع الفنان لجراحة ثالثة بعد الجراحتين التي أجراهما في مصر وبلجيكا منذ ما يزيد عن عام تقريباً.

من ناحية أخري يعود فهمي، إلى مصر نهاية الأسبوع الجاري، وذلك لاستكمال تحضيرات فيلمه الجديد "بوب" مع المنتج أحمد السبكي، خاصة أنه لم يتم الاستقرار على مخرج له حتى الآن ومن ثم باقي الأبطال.

من ناحية اخري يستعد أحمد فهمي، لاستكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "دماغ عاليا" خلال الفترة المقبلة، حيث تجمعه المشاهد ببطلة الفيلم روبي قبل توقف تصويره، حيث يعكف علي إجراء تعديلات أخيرة علي السيناريو لاستئناف التصوير في أقرب وقت ممكن.

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