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مورينيو يعلن تشكيل توتنهام أمام بيرنلي.. جاريث بيل أساسيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:27 م
مورينيو
مورينيو
الفجر الرياضي
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كشف البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبر عن تشكيلة فريقه الرسمية التي يستعد بها لخوض اختبار قوي أمام بيرنلي بعد قليل.

ويلتقي توتنهام على ملعبه نظيره بيرنلي في الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت تشكيلة توتنهام على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع:سيرج اورييه، سانشيز، الديرفيريلد، ريجيلون.

خط الوسط: هوبيرج، ندومبيلي، لوكاس مورا، جاريث بيل.

خط الهجوم: سون، كين.

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توتنهام بيرنلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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