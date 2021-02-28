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الأرصاد تُصدر بيانًا بشأن طقس الغد

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 28 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الاثنين نهارًا:
- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية.
- طقس دافئ على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

طقس الاثنين ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة.

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