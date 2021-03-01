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تبدأ خلال ساعات.. كل ما تريد معرفته عن معاشات مارس

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:08 ص
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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تبدأ مؤسسات الدولة خلال الساعات المقبلة في صرف معاشات شهر مارس، وفقا لإجراءات محددة للحد من انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد ذلك الوباء الذي انتشر في مختلف دول العالم خلال الأشهر الأخيرة.

وتبدأ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتبارا من اليوم الاثنين صرف معاشات مارس، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن المقرر صرف المعاشات وفق جداول منظمة منعا للتكدس.

وتتيح الهيئة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 آلاف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأول من الشهر.

وشكلت الهيئة غرفة عمليات لمتابعة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أي معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون.

وتقسم عملية الصرف إلى ثلاثة شرائح منعا للتكدس والازدحام، وتتضمن الشرائح الآتي: الشريحة الأولى والتي تقدر عددها 2.4 مليون مواطن، والتي تحصل على معاش أقل من ألف جنيها، سيتم الصرف لها يومي 1، 2 مارس، أيام الاثنين والثلاثاء.

وأما الشريحة الثانية، والتي يقدر عددها بـ 2.4 مليون مواطن، والتي تتقاضى معاش من ألف إلى ألفين، وهذه سيتم الصرف لها أيام الأربعاء والخميس، 3، 4 مارس.

وأما الشريحة الثالثة، والتي تحصل على معاش أكثر من ألفين جنيها، سيتم الصرف لها أيام 5، 6 مارس، ويشار إلى أنه يتم الصرف إلى أكثر من 11 مليون مواطن.

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