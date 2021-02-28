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تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر
الأحد 28/فبراير/2021 - 03:31 م
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري لاختيار قائمة الفراعنة لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وينطلق معسكر المنتخب يوم 20 مارس ويتخلله مباراتان أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس القادم فى ختام مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
ومن المتوقع أن تضم القائمة كلًا من :
حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبوجبل - عمر رضوان.
خط الدفاع : أيمن أشرف - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال.
خط الوسط : عمرو السولية - محمود تريزيجيه - حمدي فتحي - محمد صلاح - طارق حامد - محمد النني - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر -أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبدالمنعم كهربا - أحمد سمير - مهند لاشين - رمضان صبحي.
خط الهجوم : مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - مروان محسن - أحمد ياسر ريان.
وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.
يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.
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