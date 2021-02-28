Advertisements

تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:31 م
حسام البدري
حسام البدري
محمد جمال
Advertisements
يستعد المنتخب الوطني الأول تحت قيادة حسام البدري لاختيار قائمة الفراعنة لمواجهة كل من كينيا وجزر القمر ضمن مباريات الجولة الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وينطلق معسكر المنتخب يوم 20 مارس ويتخلله مباراتان أمام كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 مارس القادم فى ختام مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ومن المتوقع أن تضم القائمة كلًا من :

حراسة المرمى : محمد الشناوي - محمد أبوجبل - عمر رضوان.
خط الدفاع : أيمن أشرف - محمد هاني - محمود حمدي الونش - أحمد توفيق - أحمد حجازي - محمود علاء - أحمد أبو الفتوح - أحمد أيمن منصور - أسامة جلال.
خط الوسط : عمرو السولية - محمود تريزيجيه - حمدي فتحي - محمد صلاح - طارق حامد - محمد النني - محمد مجدي أفشة - أحمد سيد زيزو - طاهر محمد طاهر -أكرم توفيق - حسين الشحات - إمام عاشور - يوسف أوباما - محمود عبدالمنعم كهربا - أحمد سمير - مهند لاشين - رمضان صبحي.
خط الهجوم : مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - مروان محسن - أحمد ياسر ريان.

وكان المنتخب الوطني حقق الفوز على توجو ذهابًا وإيابًا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ليبقي له نقطة واحدة للصعود لكأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصرى لكرة القدم سيكون رئيس البعثة الخاصة بالمنتخب الوطني المسافرة إلى كينيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قائمة منتخب مصر سيد زيزو رياضة حسام البدري اخبار الرياضة

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

منذ ساعتين و 28 دقيقة

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 7 ساعات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعة و 11 دقيقة

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة

منذ ساعة الا ربع

تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ أقل من نصف ساعة

كلوب يحسم الجدل بشأن مستقبل صلاح

منذ أقل من ساعة

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 14 ساعة

بيراميدز يستقر على طرد نجم الفريق نهاية الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 20 ساعة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

منذ ساعتين و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

02:46 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

01:45 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات