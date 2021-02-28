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تقرير: الإمارات ساندت الصومال في جميع الأزمات والأحداث

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:40 م
الإمارات
الإمارات
وكالات
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تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، الدولة الوحيدة التي ساندت الصومال في جميع الأزمات والمصائب والأحداث التي مر بها الشعب الصومالي.

 

وأفاد تقرير، بأن الإمارات ساهمت في ترميم المدارس والمستشفيات، وتقديم المساعدات، فضلاً عن كفالة نحو 500 يتيم مدى الحياة.

 

تواجدت الإمارات العربية المتحدة، في جميع الأحداث والأزمات التي أصابت الصومال وتقديمها جميع أنواع المساعدات الإنسانية، تخفيفاً عن الشعب.

 

ودائمًا  دولة الإمارات سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي طيلة الحرب الأهلية وخصوصاً مع الأحداث الإرهابية، فالإمارات حاضرة دائماً في الساحة الصومالية، سواءً في أوقات الجفاف أو الأزمات.

 

وكانت الإمارات، ساهمت في بناء مصنع السكر، والذي كان الأكبر في شرق أفريقيا، وساعد في تغطية احتياجات الصومال، قبل أن تدمره آلة الحرب التي نشبت في السنوات الأخيرة.

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