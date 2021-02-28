صور .. أحمد فريد يحتفل بنجاح معرضه

وجه الفنان أحمد فريد رسالة شكر لكل من حرص على حضور افتتاح معرضه "Farid Art Gallery"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر أحمد فريد مجموعة صور جديدة من خلال حفل افتتاح معرضه، وعلق عليها قائلاً:"من افتتاح معرضي الدائم بجاليري فريد “Farid Art Gallery” تكساس، شكرًا على كم التقدير والكلام والتعليقات اللي عمري ماهنساها، شكرًا لكل واحد اخد من وقته عشان يديني كم من الطاقة الإيجابية".



والجدير بالذكر أن الفنان أحمد فريد خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" فلانتينو"،وهو من تأليف أيمن بهجت قمر،إخراج رامي إمام،بطولة عادل إمام،دلال عبد العزيز،داليا البحيري،جميل برسوم، إلهام عبد البديع،سليمان عيد.