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بسبب 'كورونا' مجلس الدولة يرفض الإشراف على انتخابات 'الصحفيين'

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:47 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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أرسل مجلس نقابة الصحفيين، خطابًا إلى مجلس الدولة؛ لطلب الإشراف القضائي على انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم 5 مارس المقبل.

وقال خالد ميري وكيل النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن مجلس الدولة رفض الإشراف على السباق الانتخابي؛ وذلك تخوفًا من انعقادها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن مجلس النقابة يبحث مخاطبة هيئة قضايا الدولة للإشراف على الانتخابات، وذلك لضرورة وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية، تطبيقًا لقانون إنشاء النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وكان قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برفض كافة الدعاوى المُقامة لوقف انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، وتأجيلها لحين الانتهاء من جائحة كورونا.

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