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تكريم "مسعف وسائق" سلما 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف طاقم مرفق الإسعاف ببني سويف وهما: على محمد حسن على "مسعف"، وإدوارد فتح الله خليل إبراهيم "سائق" لأمانتهما بعد أن قاما بتسليم مبلغ 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها فى حادث سيارة بطريق بني سويف الصحراوى الشرقى، وقاما بتسليم المبلغ للشرطة لتسليمه لأهالي وذوي المصابين.

حضر التكريم كل من:الدكتور أشرف يعقوب مدير فرع هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، وممدوح محمد مشرف عام عمليات بني سويف وصابر محمد مشرف قطاع وسط بفرع بني سويف.

وسلم المحافظ طاقم الإسعاف شهادات تقدير، معربا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة،مؤكدا على أن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عموما، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة فهم أهل الأمانة والكرم والإخلاص والطيبة.

وأشار المحافظ، إلى أنه هذا ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها بمثل هذه النماذج النبيلة، حيث سبق وأن التقى في فترات سابقة بنماذج وأفراد من مرفق الإسعاف قاموا بنفس الفعل بدافع من الأمانة والشهامة والإخلاص في العمل.

وأكد المحافظ حرصه على لقائه بطاقم الإسعاف بهدف ترسيخ وتحفيز مثل هذه النماذج المتميزة مهنيا وأخلاقيا، مشيرا إلى أن إلقاء الضوء على المتميزين أخلاقيا والمتأصلين بعادات وتقاليد الشعب المصري المعروف بها على مر العصور، من شأنه ترسيخ تلك القيم والسلوكيات السامية في نفوس ووجدان أبنائنا البراعم والشباب ويمثل أكبر حافز للتحلى بها والعمل من خلالها في كل مراحل حياتهم، خاصة أخلاق الأمانة والانتماء وحب الوطن.

ومن جانبه عبر طاقم الإسعاف عن سعادتهم بهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وحرصه على لقائهم بمكتبه، والذي يعتبر تشجيعا كبيرا له وزملائه العاملين في مرفق الإسعاف، مؤكدا على أن المصريين كلهم بداخلهم الخير والأمانة،وأن ما فعلوه هو واجب وطني بدافع أداء الأمانة على أكمل وجه والإخلاص في العمل، وموجهين الشكر لرؤسائهم في العمل الذين لم يتوانوا في تكريمهم ودعمهم هم وزملاؤهم ليكونوا دائما عند حسن الظن والثقة بهم ومثار فخر وإعجاب لهذا المرفق الحيوي.
تكريم "مسعف وسائق" سلما 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف
تكريم "مسعف وسائق" سلما 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف
تكريم "مسعف وسائق" سلما 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف
تكريم "مسعف وسائق" سلما 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف
تكريم "مسعف وسائق" سلما 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف
تكريم "مسعف وسائق" سلما 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها بحادث في بني سويف

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