Advertisements

انفوجراف| أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال زيارته إلى محافظة جنوب سيناء

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أجرى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارة إلى محافظة جنوب سيناء، على رأس وفد رفيع من قيادات الوزارة، استمرت لمدة 3 أيام، تفقد خلالها عددا من المشروعات الزراعية والتنموية بالمحافظة، وبحث مطالب مزارعي المحافظة، وعقد لقاء مفتوحا مع أعضاء مجلس النواب بها.

ورصدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال انفوجراف اعده مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع للوزارة، بالتعاون مع المركز الإعلامي لها أهم تصريحات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الزيارة وهي كالتالي:

1- القيادة السياسية مهتمة بتنمية سيناء وخاصة في مجال الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي.
2- نشجع الاستثمار في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
3- الانتهاء من ملف التقنين لإتاحة الفرصة للمزارعين لإقامة مشروعات متكاملة.
4- إنشاء المستشفى البيطري ووحدة الكموسبت (وحدة إنتاج السماد العضوي الصناعي).
5- تسهيل إجراءات تراخيص مزارع الدواجن والمواشي ومراكب الصيد.
6- إنشاء منافذ لمستلزمات الإنتاج والميكنة الزراعية بجنوب سيناء.
7- استغلال إمكانيات المحافظة الزراعية لتوفير فرص عمل لبدو سيناء.
8- رفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة أو طرحها للقطاع الخاص لإدارتها.
9- تقدم الدعم للمستثمرين وتوفير كافة الخدمات ومستلزمات الإنتاج بما ذلك الميكنة الزراعية.
10- 33 ألف فدان صالحين للزراعة بجنوب سيناء.
11- إنشاء مركز لتجميع الألبان في طور سيناء يكون نموذجا يحتذى للقطاع الخاص.
12- زيارة جنوب سيناء لن تكون الأخيرة وهناك زيارات مقبلة.
انفوجراف| أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال زيارته إلى محافظة جنوب سيناء
انفوجراف| أبرز تصريحات وزير الزراعة خلال زيارته إلى محافظة جنوب سيناء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الزراعة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. هجوم على السعودية بطائرة دون طيار مفخخة

منذ حوالي 15 ساعة

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ أقل من ساعة

كلوب يحسم الجدل بشأن مستقبل صلاح

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يكشف عن مفاجأة سارة

منذ ساعة و نصف

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:56 م

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

02:39 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

02:46 م

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

12:54 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات