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تفريغ كاميرات المراقبة حول محيط انتحار شاب بمحطة حدائق المعادي

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المعادي بتفريغ كاميرات المراقبة حول محيط واقعة انتحار شاب أسفل عجلات مترو الأنفاق، بمحطة حدائق المعادي وإرسال تقرير بها، كما طالبت بتشريح جثة المتوفي وإرسال بيان الصفة التشريحية للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بالدفن عقب ذلك.


وتلقت شرطة النقل والمواصلات، إشارة من الخدمات المعينة بمحطة مترو حدائق المعادي، مفادها أنه أثناء دخول القطار المحطة، قام شاب بإلقاء نفسه أسفل عجلات القطار، مما أسفر عن مصرعه في الحال.


وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة المعادي، لمحل الواقعة، وجارٍ عمل التحريات للتوصل لهوية الضحية، وكشف مُلابسات الحادث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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