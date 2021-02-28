لدعم الأطفال مرضى القلب.. هاني البحيري في زيارة لمستشفى "الناس" (صور)





















قام مصمم الازياء هاني البحيري بزيارة لمستشفى "الناس" بشبرا الخيمة في إطار دعم رعاية الأطفال من مرضى القلب وتقديم العلاج المجاني لهم .





وتفقد البحيري برفة الأطقم الطيبة ومؤسسة المستشفي د.انيسة حسونة والدكتور أحمد حنفي مدير المستشفى.

وأكد أنه لم يتوقع وجود صرح طبي بحجم "مستشفى" الناس التي تعادل مستشفيات باريس وإيطاليا في الرعاية مع الفارق أن العلاج بالكامل للأطفال من مرضى القلب في "الناس" بالمجان.





وأشاد"هاني" من خلال جولة تفقدية نظام العمل بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة بها والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفًا أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا لخدمة المواطن.





كما أعرب عن فخره الشديد بوجود صرح بهذه التجهيزات والطاقة الاستيعابية والنظام المتقن على أرض مصر، لخدمة المرضى دون مقابل، وأضاف أن المستشفى نموذج ايجابى للمستشفيات الحكومية يتمنى تعميمه.





فيما عبرت النائبة أنيسة حسونة، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس، عن تقديرها وسعادتها لزيارة المصمم الشهير "هاني البحيري" إلى المستشفى.





وتعد مستشفى الناس للأطفال أكبر مستشفى أطفال في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي ٦٠٠ سرير، وأن المرحلة الأولى التي تم افتتاحها خلال أكتوبر ٢٠١٩، تضم ١١٠ سريرا، بجانب ١٠غرف للعمليات، و١٤٠ وحدة رعاية مركزة، و٤ وحدات للقسطرة القلبية و٤٨عيادة خارجية، مزودة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، كما تقدم المستشفى خدماتها لجميع المرضى بالمجان ١٠٠%.





كما أن مستشفى الناس للأطفال مشروعا خيريا يعمل في ظل قانون الجمعيات الأهلية ويخضع لرقابة وزارة التضامن الاجتماعي، أسسه خميس عصفور لخدمة المواطن المصري البسيط وتديره مؤسسة الجود الخيرية المسجلة لدي وزارة التضامن الاجتماعي.





يعد "هانى البحيرى" سفيرا للموضة المصرية والعربية بأوروبا وآسيا وشمال إفريقيا، وشارك منذ أيام في أسبوع باريس للموضة العالمية لصيف وربيع 2021 أون لاين نظرا للإجراءات الإحترازية التي فرضتها أزمة فيروس "كورونا" على مهرجانات الموضة العالمية.

كما شارك مؤخرا كأول مصرى بأسبوع الموضة الاسبانى للسواريهات العربية والشرقية للعام الثاني على التوالي، بالإضافة الى بصمته المميزة بأسابيع الموضة الفرنسية والإيطالية والأردن وكازاخستان الى جانب اختياره للمشاركة في أسبوع الموضة بالمدينة الفرنسية التاريخية تولوز" أو" Godfather of the Toulouse Fashion Week" وذلك باعتباره "الآب الروحي" و ليكون داعما لمصممي الأزياء المشاركين بالحدث وذلك للعام الثاني على التوالي.





كما إنفرد" البحيري" للعام الثالث على التوالى بتصميم أغلى فستان زفاف بالعالم، و الذى أثبت من خلاله قدرة صناع الموضة المصرية على لفت انتباه العالم.





وارتدت فستان العام الأول الفنانة "يسرا اللوزي" وبلغ قيمته 5 ملايين دولار والعام الثانى ارتدته النجمة اللبنانية" نيكول سابا "والذى قدر بحوالى ٢٠٠ مليون جنيه مصري، حيث رصع بالكامل وبشكل يدوى بحبات من الألماس الحر.





ومؤخرا فوجئ الجميع من متابعي الموضه العالمية بفستان زفاف منزتصميم البحيري مصنوع من الألماس الحر تم تقديره بنحو 15 مليون دولار ارتدته الفنانة مى عمر.





وتميز الفستان بذيل عريض مطرز بالكامل من الألماس وقصير من الإمام بشكل مختلف عن بقية فساتين الزفاف التى قدمها هانى البحيرى من قبل.





كما قامت مؤسسة اليونسكو بفرنسا بتكريم البحيري تقديرا لتميزه بأسبوع الموضة الفرنسي وباعتباره المصري الوحيد المشارك بمواسمه لقرابة ال ١٥ عام والتي ساهمت في نجاح ال "اورينتال فاشون شو" .





وخلال تكريمه أعرب البحيري عن فخره بوحوده في اضخم حدث للموضة العالمية "اسبوع الموضة الفرنسي" وممثلا لبلده مصر التي يشرف بتمثيلها وسط عاصفة من التصفيق.



