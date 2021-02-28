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ألف و400 طالب بالثاني الثانوي يحضرون اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل" إلكترونيًا

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:10 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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حضر 566 ألف و400 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة العربية" و"الجبر والتفاضل وحساب المثلثات"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي تستمر حتي 11 مارس 2021.

وتمكن 547 ألفًا و222 طالبطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 96.6%، بينما تمكن 561 ألفًا و986 طالبطالبة من أداء امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات بنسبة 99.2%.

كما أدى 26740 طالب وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبطالبة بنسبة حضور 95.71%.

كما أدى اليوم طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع متعدد التخصصات لاختبارات الفصل الدراسى الأول فى ورقة واحدة من خلال الإجابة عن 30 سؤالًا فى جميع المواد عبارة عن اختيار من متعدد.

جدير بالذكر أن غدًا الإثنين الموافق 1 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الأولى" و"الجغرافيا" على فترتين.

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الكلمات المفتاحية

امتحان العربى الصف الرابع الابتدائي الامتحان المجمع

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99.51 % من طلاب الصف الثاني الثانوي يؤدون اختبار اللغة العربية إلكترونيًا

99.65 % من طلاب ثانية ثانوي يؤدون اختبار اللغة الأجنبية إلكترونيًا

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