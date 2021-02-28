Advertisements

صبا مبارك تتألق بالأحمر في أحدث إطلالة تصويرية لها

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:56 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements

تألقت الفنانة صبا مبارك، في أحدث إطلالة بالأحمر وأكدت أنها لا تحتاج لعيد الحب لكي تحتفل بالحب وظهرت مرتدية الأحمر.

وشاركت صبا، الصور علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانهالت عليها التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.

مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية.

أخبار تهمك

كلوب يحسم الجدل بشأن مستقبل صلاح

منذ ساعتين و 24 دقيقة

حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

مصطفي محمد يسجل هدفين مع جالطة سراي في 7 دقائق فقط (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. نجم المصري يرفض التجديد بسبب الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

منذ أقل من ساعتين

تعرف على قائمة منتخب مصر المبدئية لمواجهتي كينيا وجزر القمر

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ ساعتين و 47 دقيقة

وفاة أرملة الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب الأسبق

منذ يوم

عاجل .. رفص طعون وقف انتخابات الصحفيين وفرض الحراسة على النقابة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من نقابة المحامين بشأن وفاة أحد الأعضاء بكفر الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حالة أحمد مكي بعد إصابته بكورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

الكشف عن حقيقة بيع نجم الأهلي فى الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

منذ ساعة و نصف

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يستقر على مهاجم الأهلي أمام طلائع الجيش

منذ ساعتين و 41 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:39 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

عاجل.. وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع المرض

03:56 م

عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

04:33 م

فرج عامر يكشف الفريق الذي سينتقل له حسام حسن

06:29 م

عاجل.. دخول احمد فهمي المستشفي تعرف علي التفاصيل!

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات