صبا مبارك تتألق بالأحمر في أحدث إطلالة تصويرية لها



تألقت الفنانة صبا مبارك، في أحدث إطلالة بالأحمر وأكدت أنها لا تحتاج لعيد الحب لكي تحتفل بالحب وظهرت مرتدية الأحمر.



وشاركت صبا، الصور علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وانهالت عليها التعليقات.



يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك مسلسل "عبور" الأردني والذي شارك في بطولته عدد من الفنانين منهم سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



مسلسل "قمر وسحر" هو أول مسلسل شاركت فيه الممثلة صبا مبارك عن طريق أمها الفنانة "حنان الآغا" وكانت هذه أول خطواتها في التمثيل وهي الآن من أكبر نجمات الدراما العربية.