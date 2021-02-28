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وكيل القوى العاملة بالبرلمان يتقدم بطلب إحاطة حول ظاهرة انتشار القمامة

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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تقدم النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب الحرية المصري، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إستمرار ظاهرة إنتشار القمامة والنفايات والمخلفات بالشوارع والميادين العامة.

وقال مهني، خلال طلب الإحاطة، إن مازالت قضية إلقاء القمامة والنفايات المخلفات بكافة أنواعها في الشوارع والأماكن والميادين العامة ونظافة الشوارع تطرح نفسها بقوة خاصة في الأونة الحالية مع تراكم تلال القمامة فى أغلب الشوارع، والتى تتحول إلى بؤر لكافة أنواع الحشرات والقوارض والزواحف.

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه على الرغم من صدور القرار بقانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة المُعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، الذي تضمن تغليظ العقوبات، إلا أنه حتى هذه اللحظة لازالت تعاني معظم مناطق ومحافظات الجمهورية من تلك الازمة الكبيرة.

وأشار نائب رئيس حزب الحرية المصري، إلى أنه بالبحث في أبعاد وملابسات الأمر توصلنا إلى أن من ضمن أسباب تفاقم تلك الأزمة على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1. عدم تفعيل منظومة الجمع السكني بشكل تام على الرغم من تحصيل رسوم تلك الخدمة بشكل شهري على فاتورة إستهلاك الكهرباء.
2. عدم وجود " صناديق " خاصة بجمع النفايات والمخلفات والقمامة بالشوارع والميادين بشكل كافي، مما يزيد من إحتمالية إلقائها بالشوارع كما هو الحال.
3. عدم وجود رقابة حقيقية على تلك الأفعال أو تطبيق فعلي لنصوص العقوبات الخاصة بذلك الفعل المخالف على من يقوم بإرتكابه.

وطالب البرلماني، الحكومة بإتخاذ ما يلزم من إجراءات حاسمة ورادعة لمن يقوم بذلك الفعل المخالف بإلقاء القمامة او المخلفات بكافة انواعها او النفايات بكافة أنواعها حتى نتلافى إستمرار تلك الظاهرة السلبية بشكل تام والتي تعاني منها معظم محافظات ومناطق الجمهورية منذ زمن بعيد.

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