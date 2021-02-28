برلماني يتقدم ببيان عاجل لـ"التعليم" حول سقوط "سيستم" امتحانات الثانوية

تقدم المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن انقطاع خدمة الإنترنت وسقوط السيستم في امتحانات الثانوية العامة، أمس السبت.



وأضاف "منصور" في بيانه، اليوم الأحد، إن سقوط السيستم أدى الى عدم تأدية الآلاف من الطلاب للامتحان، مطالبًا بضرورة إيجاد آليات لمنع تكرارها مستقبلًا.



كما طالب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، بمعرفة آليات حصر النسب التي تعلنها الوزارة بشأن عدد الطلاب الذين قاموا بتأدية الاختبار.



وكان قد أكد الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أمس السبت، أن سبب تعطل السيستم أثناء امتحانات الصف الاول الثانوي، نتيجة عطل في تصميم الشبكة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الاتصالات لحل هذه المشكلة.



وقال وزير التعليم، في تصريحات له، إن امتحان الترم الأول هو امتحان نجاح وسقوط وهدفه التدريب على الامتحانات القادمة، مضيفًا أن عدد حضور الطلاب في اليوم الأول من امتحانات أولي ثانوي بلغ 620 الف طالب، نجح منهم 552 الف طالب في امتحان اللغة العربية، ومن لم يستطع الدخول على المنصة الالكترونية من إجمالي الحضور لا يتجاوز الـ 9%.

