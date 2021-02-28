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كازاخستان تشارك في المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير خيرات لاما شريف سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة اليوم الأحد بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة.

وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف على سعي وزارة الأوقاف الدائم للتواصل الحضاري، وترسيخ أسس الحوار البناء، ونشر صحيح الدين وسماحة الإسلام ووسطيته، وتناول اللقاء مشاركة الجانب الكازاخي في المؤتمر الدولي الذي يعقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال الفترة من 13 – 14 3 2021م بعنوان “حوار الأديان والثقافات”، والذي يسعى إلى الحوار الهادف وإحلال لغة الحوار محل لغة الصدام والاحتراب، إذ لا غنى للبشرية عن حوار بنَّاء يقوم على أرضية إنسانية خالصة، تراعي الحفاظ على أمن الجميع، وتعمل على تحقيق السلام الإنساني، وتحترم خصوصية الآخرين الدينية والثقافية وعاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم المستقرة، كما تناول اللقاء الإعداد المشترك للاحتفال بمرور عشرين عامًا على إنشاء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

من جانبه ثمن السفير خيرات لاما شريف جهود محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير مشيدًا بدور وزارة الأوقاف المصرية وإصداراتها العظيمة في مواجهة الفكر المتطرف.

وأهدى وزير الأوقاف سعادة السفير نسخًا من مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ووزارة الأوقاف التي تسعى إلى نشر صحيح الدين ومواجهة الفكر المتطرف، وهو ما حاز ثناء وإعجاب سيادة السفير، ووعد بالعمل على ترجمة هذا الفكر العظيم إلى اللغة الكازاخية ونشره على نطاق واسع.

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