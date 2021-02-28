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آرسنال يفوز على ليستر سيتي بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:25 م
بوابة الفجر
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تمكن نادي آرسنال من تحقيق فوز كبير على مضيفه ليستر سيتي  بنتيجة 3-1، اليوم الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.


وبعد هذا الفوز فقد رفع آرسنال رصيده إلى 37 نقطة، ليتقدم إلى المركز التاسع، وتجمد رصيد ليستر عند 49 نقطة في المركز الثالث، بعدما مني بالهزيمة الأولى له في آخر خمس مباريات خاضها بالمسابقة.


وثأر أرسنال لهزيمته 0-1 على ملعبه في مباراة الدور الأول بين الفريقين بالدوري هذا الموسم.


وبادر ليستر سيتي بهز الشباك عن طريق يوري تيليمانس في الدقيقة السابعة، ورد آرسنال في الشوط الأول بهدفين سجلهما البرازيلي ديفيد لويز، والفرنسي ألكسندر لاكازيت، في الدقيقتين 39 و45 من ضربة جزاء.


وفي الشوط الثاني، سجل نيكولاس بيبي الهدف الثالث لـ"المدفعجية" في الدقيقة 52، ليقود آرسنال إلى الفوز الثاني في آخر ثلاث مباريات خاضها بالمسابقة.

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