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كلوب: أتمنى أن يبقى صلاح مع ليفربول لأطول فترة ممكنة

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
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صرح المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي،إنه يتمنى أن يبقى المصري محمد صلاح، مع "الريدز" لأطول فترة ممكنة.

وجاءت تصريحات يورجن كلوب لتنفي التقارير الصحافية البريطانية التي أكدت في وقت سابق أن تجديد عقد محمد صلاح ليس ضمن أولويات ليفربول، وإنما يهتم النادي بتجديد عقود لاعبين آخرين.


وخلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة شيفيلد يونايتد اليوم الأحد قال كلوب، : "أعتقد أنه من غير المناسب أن أكيل المديح للاعبي فريقي، الأمر الذي أريد فعله بالمناسبة، لكن بالنسبة لصلاح تحديداً، الأمر مختلف، لأن أرقامه تتحدث عن نفسها".

وتابع: "محمد صلاح ليس فقط هدّاف، بل إنه تطور كلاعب كرة قدم بشكل جيد، هو لاعب مهم جداً بالنسبة لنا، ونتمنى أن يبقى مع الفريق لفترة طويلة بكل تأكيد".

ورغم تراجع نتائج ليفربول في الفترة الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن صلاح مازال محتفظاً بأرقامه الاستثنائية، إذ سجل 24 هدفاً في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، منها 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي وضعته على رأس قائمة هدافي المسابقة.

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