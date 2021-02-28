الكشف عن موقف علي معلول من المشاركة مع الأهلي أمام فيتا كلوب

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مفاجأة فيما يتعلق بإصابة علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر والذي يعاني من الإصابة في العضلة الخلفية وموقفه من المشاركة مع الفريق في مباراة فيتا كلوب المقبلة.

ويغيب معلول عن النادي الأهلي منذ مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية والتي خسرها المارد الأحمر بثنائية دون رد بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة إن علي معلول أجرى أشعة على العضلة الخلفية وقمنا بإجراء عدد من الاختبارات لمعرفة أخر تطورات برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف طبيب الأهلي بأن أمور علي معلول جيدة ولكن لم يتعافى اللاعب بنسبة 100% وبالتالي فإن موقفه من مباراة فيتا كلوب المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا لم يحسم.

وتابع طبيب الأهلي بأن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة فيتا كلوب سيتوقف على مدى اكتمال برنامجه التأهيلي وتعافيه تمامًا من الإصابة.

وأشار إلى أنه يرفش الدفع باللاعب في مران الأهلي الجماعي قبل مباراة فيتا كلوب إلا بعد الاطمئنان على سلامته بشكل كامل وعدم شكواه من أي إصابة.

واختتم حديثه بأنه يتمنى أن يلحق اللاعب بالمباراة لكن موقفه لم يحسم بنسية 100%.