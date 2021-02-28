عاجل.. تعرف على تفاصيل جنازة وتشييع جثمان الفنان يوسف شعبان

أعلنت نقابة المهن التمثيلية منذ قليل وفاة الفنان يوسف شعبان بعد صراع مع فيروس كورونا، ومن المقرر دفن الفنان الراحل، غدا الاثنين بأكتوبر وخروج الجثمان من مستشفى العجوزة.



وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.



يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.