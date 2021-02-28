الفئة المستهدفة والشروط.. كل ما تريد معرفته عن دورة "ابدأ مشروعك"

تولى الدولة المصرية اهتماما كبيرا لجميع أبنائها، سواء المتواجدين فى الداخل على أراضيها، أو من يعملون فى الخارج، وهم فئة لا تدخر الدولة جهدا فى رعايتهم على جميع المستويات.



فمنذ تواجدهم فى الخارج، توليهم بلدهم رعاية كاملة، عبر مكاتبها وسفاراتها، ومن خلال وزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، وقد اتجهتمصر إلى رعايتهم حتى بعد العودة إلى بلادهم مجددا.



وفى سبيل ذلك، يتم تنظيم دورة تدريبية فى ريادة الأعمال، لمساعدتهم فى إقامة مشروعات فى محافظاتهم.



وافتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، فعاليات الدورة التدريبية فى ريادة الأعمال بعنوان "إبدأ مشروعك".



وأكد الوزير أنه تم التواصل مع 64 عاملا، من أصل 184 من المصريين العائدين من الخارج، من خلال مديرية القوى العاملة، وجهاز تنمية المشروعات، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لمساعدتهم فى عمل مشروعات فى نطاق المحافظة، من خلال عقد دورات تدريبية بمدد زمنية معينة فى إطار خطة معدة لذلك.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن دورة "ابدأ مشروعك":



- "ابدأ مشروعك" هى دورة تدريبية تقام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.



- تستهدف الدورة التدريبية المصريين العائدين من الخارج.



- تم التواصل مع 64 عاملا، من أصل 184 من المصريين العائدين من الخارج فى محافظة البحيرة.



- تستهدف الدورة مساعدة المصريين العائدين من الخارج فى إقامة مشروعات فى نطاق المحافظة.



- يتم توفير العمالة المدربة اللازمة لمشروعات العائدين من الخارج من خلال مديرية القوى العاملة بما يتناسب مع مجالات عملهم.



- يشترط للاستفادة من الدورة الأهلية القانونية، إذ تستهدف الأشخاص من سن 21 عاما وحتى 60 عاما.



- يشترط إحضار شهادة تأدية الخدمة العسكرية.



- يجب ألا يكون المتقدم يعمل فى وظيفة حكومية أو قطاع عام أو مؤمن عليه.



- تقوم خدمات الشباك الواحد التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات بوضع تقرير حول وضع المنشأة وتبدأ بإصدار أوراق المشروع.



- يقدم التمويل من خلال 3 طرق أساسية وهى: الإقراض المباشر، أو من خلال جهات وسيطة مثل البنوك، أو قروض متناهية الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك بحد أقصى 50 ألف جنيه.



- يقدم جهاز تنمية المشروعات 7 برامج معتمدة من منظمة العمل الدولية، بدءا من التخطيط للمشروع وحتى تنفيذه ومتابعته.



- يقوم فرع الجهاز بالبحيرة بتنظيم 23 دورة تدريبية فى خطة معدة لـ6 مراكز وقرى من القرى الأكثر احتياجا في إطار مبادرة "حياة كريمة".



- يجرى حاليا استقطاب الشباب من سن 18 سنة وحتى 45 سنة لعمل مشروعات صغيرة من خلال عقد دورات تدريبية مدتها يومين، يقدم من خلالها برامج وأنشطة حول كيفية الإعداد الجيد للمشروع وعمل دراسة الجدوى، وخطط التسويق لمنتجات المشروعات، وذلك فى إطار المهن التى تدرب عليها في مراكز التدريب المهنى التابعة للوزارة.