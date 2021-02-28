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رئيس الوزراء يكلف التضامن بإسراع تأثيث وحدات مستحقى سكان المناطق العشوائية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع كل من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادى، نائب المحافظ، وعدد من مسئولى الجهات المعنية، لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، أن هناك متابعة تتم بصورة دورية من الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لكافة المشروعات التنموية والخدمية التى يجرى تنفيذها فى محافظة القاهرة، خاصة مشروعات تطوير المناطق العشوائية، موجها الشكر فى هذا الصدد لوزارة الداخلية، ممثلة فى مديرية الأمن، وكذا محافظة القاهرة، على الجهود المبذولة لإزالة المناطق العشوائية، وإعادة تسكين أهالى هذه المناطق فى المشروعات السكنية اللائقة، التى تقوم الدولة بتنفيذها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعى بالإسراع فى تأثيث الوحدات السكنية التى تم الانتهاء من تشييدها، لتسكين المستحقين من أهالينا سكان المناطق العشوائية فى أقرب وقت ممكن.

وخلال الاجتماع، اطلع رئيس الوزراء على موقف الإزلالات الخاصة بالمبانى المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائرى حول إقليم القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أنه تم التوجيه بتوفير اعتمادات مالية بقيمة 500 مليون جنيه لصرف التعويضات المطلوبة؛ بحيث يتم الإسراع فى تنفيذ تلك الإزلالات، وتعويض المستحقين.

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تنفيذ مشروع "أرض الخيالة"، والذى يقع فى حى البساتين بجنوب محافظة القاهرة، والذى يشمل 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض تبلغ نحو 40 فدانا، ويشمل كافة الخدمات المطلوبة، والتى تتمثل فى إقامة مركز طبى، ومركز شباب، ومجمع مدارس، وحدائق وأسواق؛ وذلك لتحقيق الاستقرار الكامل للمواطنين المنقولين إليها.

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