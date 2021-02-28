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تفاصيل مصرع طالب وإصاب اخر في تصادم بطريق تلمنصورة طلخا

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:34 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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لقى طالب مصرعه وأصيب آخر على طريق المنصورة طلخا، أمام قرية بساط عقب اصطدامهما بعربة كارو من الخلف أثناء استقلالهما دراجة نارية.
تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى ضباط مركز شرطة طلخا، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول كل من "طارق السيد عبد الحى" 19 سنة طالب، جثة هامدة، و"وليد حامد محمد يحيى" 19 سنة طالب مصاب باشتباه نزيف بالمخ، ويقيمان قرية الطويلة دائرة المركز ادعاء حادث طريق.

وبانتقال ضباط مباحث المركز، وبالفحص وسؤال والد المتوفى ويدعى "السيد عبد الحى" 47 سنة عامل، ومقيم بذات القرية، أكد أنه أثناء ركوب نجله المتوفى وبرفقته المصاب دراجه ناريه بدون لوحات معدنيه، وأمام قريه بساط دائره المركز، إصطدم من الخلف بعربة كارو، مما أدى الحادث إلى وفاه الأول وإصابه الثاني.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2161 لسنه 2021 جنح مركز شرطه طلخا، وجارى استكمال الفحص، وتحديد مستقل العربة الكارو، وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيقات.

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