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فوز حرس الحدود ودمنهودر وتعادل المنصورة والجزيرة بالقسم الثاني

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق حرس الحدود فوزا غاليا على نظيرة فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني .


سجل هدفي الفوز للحدود عبد الرحمن السويسي ومحمد عزت القط بالشوط الثاني.

وتعادل فريق المنصورة على ملعبه مع نظيرة فريق أبو قير بهدف لكل منهما، حيث سجل محمد عادل تيجانا هدف التقدم للمنصورة في الدقيقة 30 من الشوط الثاني وقبل ختام اللقاء خطف مرضي حودة هدف التعادل للفريق السكندري في الدقيقة الأخيرة.

وفاز فريق دمنهور على فريق الحمام بهدف سجله مصطفى سمارة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني .

وتعادل فريق دكرنس مع فريق الجزيرة بهدفين لكل منهما حيث انتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد جمعة في الدقيقة 7 وعادل فكرى الهدف في الدقيقة 22 وتمكن محمد نور من تسجيل الهدف الاول لفريق الجزيرة في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني خطف أحمد عبد العال التعادل لأبناء مطروح بالدقيقة 88 .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- فاركو 29 نقطة
2- الحرس 25 نقطة
3- البلدية 24 نقطة
4- أبو قير 24 نقطة
5- الأوليمبى 23 نقطة
6- الرجاء 19 نقطة
7- كفر الشيخ 18 نقطة
8- المنصورة 17 نقطة
9- المالية 17 نقطة
10- دكرنس 17 نقطة
11- دمنهور 16 نقطة
12- سبورتنج 13 نقطة
13- الحمام 13 نقطة
14- بيلا 11 نقطة
15- الجزيرة المطروحى 11 نقطة
16- بنى عبيد 8 نقاط

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