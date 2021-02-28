فوز حرس الحدود ودمنهودر وتعادل المنصورة والجزيرة بالقسم الثاني

8- المنصورة 17 نقطة

9- المالية 17 نقطة

10- دكرنس 17 نقطة

11- دمنهور 16 نقطة

12- سبورتنج 13 نقطة

13- الحمام 13 نقطة

14- بيلا 11 نقطة

15- الجزيرة المطروحى 11 نقطة

16- بنى عبيد 8 نقاط



حقق فريق حرس الحدود فوزا غاليا على نظيرة فريق كفر الشيخ بهدفين نظيفين اليوم الأحد في ختام منافسات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني .سجل هدفي الفوز للحدود عبد الرحمن السويسي ومحمد عزت القط بالشوط الثاني.وتعادل فريق المنصورة على ملعبه مع نظيرة فريق أبو قير بهدف لكل منهما، حيث سجل محمد عادل تيجانا هدف التقدم للمنصورة في الدقيقة 30 من الشوط الثاني وقبل ختام اللقاء خطف مرضي حودة هدف التعادل للفريق السكندري في الدقيقة الأخيرة.وفاز فريق دمنهور على فريق الحمام بهدف سجله مصطفى سمارة في الدقيقة 15 من الشوط الثاني .وتعادل فريق دكرنس مع فريق الجزيرة بهدفين لكل منهما حيث انتهى الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدفين مقابل هدف سجلهما أحمد جمعة في الدقيقة 7 وعادل فكرى الهدف في الدقيقة 22 وتمكن محمد نور من تسجيل الهدف الاول لفريق الجزيرة في الدقيقة 30.وفي الشوط الثاني خطف أحمد عبد العال التعادل لأبناء مطروح بالدقيقة 88 .ترتيب المجموعة الثالثة1- فاركو 29 نقطة2- الحرس 25 نقطة3- البلدية 24 نقطة4- أبو قير 24 نقطة5- الأوليمبى 23 نقطة6- الرجاء 19 نقطة7- كفر الشيخ 18 نقطة