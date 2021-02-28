الإمارات.. دولة أعادت الأمل للصومال المتهالك (فيديو)

عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تقديم المساعدات للصومال منذ تسعينات القون الماضي، حيث أنها ساهمت في إعادة الأمل بإحياء مؤسسات الصومال المتهالكة.





وتعود بداية مساهمات الإمارات عبر إرسال كتيبة إماراتية للمشاركة في عملية إعادة الأمل، وكان ذلك في عام 1993 والذي كان قدد شهد إرسال كتيبة ثانية من أجل حفظ الأمن بالصومال.





بعد عام، انسحبت القوات الإماراتية وذلك من أجل تبدأ الهيئات الخيرية مسيرة العطاء، حيث أسست البنية التحتية للصومال من مدارس ومساجدد ومستشفيات.





وبحلول عام 2006 وصلت مساهمات الإمارات إلى بناء 6 مدارس و179 مسجدا وكذلك تم حفر أككثر من 148 بئرا للمياة استفاد منها أكثر من 24 ألف و250 فردا.