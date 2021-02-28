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وزيرة الصحة تكشف تفاصيل التبرع بالبلازما أمام الجلسة العامة للبرلمان

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:36 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدوم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، تفاصيل التبرع بالبلازما، مع منح المتبرع عوض عن ذلك مثل تكاليف الانتقال وغيرها.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، مشيرة إلى أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، أنه لن يتم منح المتبرع التعويض إلا في المرة الخامسة لضمان الوجود بشكل منتظم، لاسيما وأن هذه الصناعة مكلفة للغاية، ويترتب عليها صناعة كبيرة.

ووافق المجلس على نص المادة (11) والتي تنص علي أن: يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضًا يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب هذا العوض.

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