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تشكيل الهلال الرسمي أمام الفتح في الدوري السعودي

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن روجيرو ميكالي مدرب الهلال، التشكيل الرسمي التي سيخوض به مباراة اليوم ضد الفتح في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحل الهلال ضيفاً على الفتح بملعب الأمير عبدالله بن جلوي مساء اليوم الأحد وذلك في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة والـ7:20 بتوقيت أبو ظبي. 

 

تشكيل الهلال الرسمي لمباراة الفتح:

 

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

 

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو، محمد البريك

 

خط الوسط: أندرية كاريلو، ناصر الدوسري، جوستافو كويلار

 

خط الهجوم: عبدالله الحمدان، بافيتيمبي جوميز، لوسيانو فييتو


ويتواجد الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 36 نقطة بينما الفتح يأتي في المركز الحادي عشر ومعه في رصيده 25 نقطة بعد مرور 20 جولة.


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