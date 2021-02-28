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الحماية المدنية تحتفل باليوم العالمي لها أول مارس

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تحتفل أجهزة الحماية المدنية فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام باليوم العالمى للحماية المدنية، وهو اليوم الذى يصادف ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية، حيث يهدف الإحتفال إلى إبراز أهداف الحماية المدنية فى حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على البيئة.

وتعتبر المنظمة الدولية للحماية المدنية أكبر كيان حكومى يضم أجهزة الحماية المدنية على مستوى العالم، بالإضافة إلى أنها تضم فى عضويتها عدد كبير من الدول العربية.. حيث تضم المنظمة فى عضويتها عدد (59) دولة من بينها عدد (19) دولة عربية، كما أن جمهورية مصر العربية عضوًا فى الجمعية العامة للمنظمة بالإضافة إلى عضويتها فى المجلس التنفيذى منذ إنشاء المنظمة.. وتشارك الحماية المدنية المصرية بصفة منتظمة فى كافة إجتماعات الجمعية العامة والمجلس التنفيذى للمنظمة.

وإنطلاقًا من الإستراتيجية الأمنية المعاصرة التى تتخذها وزارة الداخلية، والتى ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على تطوير وتحديث الإمكانيات المادية والمقومات التقنية الحديثة ومواصلة تهيئة البيئة الوظيفية الخصبة لإطلاق الطاقات البشرية وإرتيادها مدارج الجودة والإتقان، والدفع بأحدث الأجهزة لمواجة كافة التحديات والمخاطر وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل حضارى ومتطور.. فقد إضطلعت وزارة الداخلية ممثلة فى الإدارة العامة للحماية المدنية على بناء منظومة حماية مدنية قوية ومتطورة قادرة على الحفاظ على الإقتصاد الوطنى، من خلال إتباع منظومة متوازنة ومتكاملة فنيًا وبشريًا وتنظيميًا، تتسم بالتنسيق والتناغم فيما بينها وبين كافة فروعها الجغرافية، فضلًا عن المتابعة الدورية لمستوى الأداء وتحقيق التواصل المستمر بين المستويات الإشرافية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فى الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتوفير حياة آمنة للمواطنين والحفاظ على الثروات الإقتصادية للبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات تنموية عملاقة، وحرصها على المساهمة فى توفير مناخ ملائم للتنمية والإستثمار، تماشيًا مع جهود أجهزة الدولة وخططها نحو التنمية المستدامة.

ومن المقرر أن يأتى الإحتفال السنوى لوزارة الداخلية هذا العام تحت عنوان (حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الإقتصاد المصرى)، وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية..  لتعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التى تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

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