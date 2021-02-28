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التفاصيل الكاملة في واقعة مقتل ربة منزل لسرقتها ببولاق

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وسرقة بعض المصوغات الذهبية، 2 هاتف محمول.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة نجار موبيليا، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأنه نظرًا لتردده على المجني عليها لقيامه ببعض أعمال النجارة لها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها فعقد العزم على قتلها وسرقتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمسروقات.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيق.

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