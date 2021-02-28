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نقيب الممثلين يعلن موعد جنازة الفنان يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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نعي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنان يوسف شعبان، الذي وافته المنية اليوم الأحد عن عمر ناهز 90 عامًا إثر إصابته بفيروس كورونا، مؤكدًا أن يوسف شعبان أحد أهم نجوم العالم العربي رموز الفن في مصر والعالم العربي، وواحد من أعظم نقباء المهن التمثيلية.

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أننا فقدنا قيمة كبيرة ومشوار كبير من الكفاح والنجومية والعمل العام والخدمة العامة، منوهًا بأنه أدار النقابة لفترتين 8 سنوات من اهم الفترات في تاريخ النقابة، وترك بصمة على المستوى الفني والإنساني.

وتابع نقيب المهن التمثيلية،: "ربنا يرحمه ويصبرنا ويصبر أهله ومحبيه"، منوهًا بأن جنازة الفنان يوسف شعبان ستتحرك من مستشفى العجوزة في العاشرة صباح الغد لمقابر الأسرة في أكتوبر، وصلاة الجنازة ستكون في المقابر.

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