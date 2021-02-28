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الأردن تعلن رفع أسعار البنزين والمشتقات النفطية في شهر مارس المقبل

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:48 م
أسعار البنزين
أسعار البنزين
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قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، اليوم الأحد، تعديل أسعار المشتقات النفطية للفترة من 1-31 مارس المقبل.

وبموجب القرار، ارتفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 بمقدار 30 فلس ليصبح 760 فلسا للتر بدلاً من 730 فلسا، وارتفع سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 35 فلسا ليصبح 980 فلسا للتر بدلا من 945 فلسا.

كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 30 فلسا للتر ليصبح 555 فلسا للتر بدلاً من 525 فلسا، وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء، تم تثبيت سعر مادة الكاز عند 460 فلسا للتر، كما بقي سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للأسطوانة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الشهري الذي عقدته، اليوم الأحد، لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 مارس المقبل).

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر شباط ومقارنتها بمثيلاتها لشهر كانون الثاني الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً على أسعار المشتقات النفطية خلال شهر فبراير 2021، وانعكس هذا الارتفاع على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة. يشار إلى أن معدل سعر خام برنت ارتفع إلى 62.2 دولار للبرميل في شهر فبراير الحالي مقابل 54.8 دولار للبرميل المسجل في شهر يناير الماضي.

من جانب أخر قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الأردنية، اليوم الأحد، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر مارس المقبل بقيمة صفر.

وهي نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر فبراير الحالي.

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