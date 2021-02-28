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وزيرة الصحة: التطوع بالدم محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، إن التبرع بالدم بدون مقابل، ويتم بشكل طوعي، موضحة أن ذلك الأمر محكوم بالمعاهدات والمواثيق الدولية.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن هناك فروقات واضحة واختلافات جذرية بين عملية التبرع بالدم، وعملية التبرع بالبلازما، مشيرة إلى أن متبرع البلازما دائم مرتين أو 4 مرات في الشهر، على عكس المتبرع بالدم يكون بحد أقصى 4 مرات في السنة.

ووافق مجلس النواب، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتي تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل.

وجاء نص المادة كما يلي:

مادة (4): على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفي كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.

وشهدت المادة مناقشات حول الاضافة التى أدخلتها لجنة الصحة، في الفقرة الأخيرة من المادة والتي تضمنت النص على أنه يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل.

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