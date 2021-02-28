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بنها يخطف تعادل مثير أمام التأمين بدورى القسم الثالث

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:45 م
بوابة الفجر
محمد عوني
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تعادل فريق نادى بنها مع فريق مصر للتأمين على ملعب بنها بميت راضى بهدف لكل فريق فى الجولة التاسعة عشر المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .

سجل هدف التأمين محمد ذكى فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى وأحرز هدف بنها عماد الصواف فى الدقيقة ٤٥ قبل ختام اللقاء.

وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الآتى ....
 
أحمد رجب ومحمود محمد وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ومصطفى ضاحى وعماد الصواف ومحمد محى (سامبو ) وأيمن رشاد

وخاض عمرو عبده المدير الفنى لمصر للتأمين المباراة بالتشكيل الآتى ....
 
علاء أحمد ومحمد حسام الدين وعلى صلاح ومحمود محمد ومحمد رجب وعمرو سعيد وعادل امام وسرياك أوديور وعماد محمد وأيمن حمودة ومحمد ذكى

وادار اللقاء أحمد حمدى حكم ساحة وعاونه كلا من محمدأحمد وعلاء الروبى من منطقة البحيرة .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٤ نقطة وارتفع رصيد مصر للتأمين الى ٢٨ نقطة .

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