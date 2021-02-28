بنها يخطف تعادل مثير أمام التأمين بدورى القسم الثالث

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بنها يخطف تعادل مثير أمام التأمين بدورى القسم الثالث
الأحد 28/فبراير/2021 - 04:45 م
محمد عوني
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تعادل فريق نادى بنها مع فريق مصر للتأمين على ملعب بنها بميت راضى بهدف لكل فريق فى الجولة التاسعة عشر المجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث .
سجل هدف التأمين محمد ذكى فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى وأحرز هدف بنها عماد الصواف فى الدقيقة ٤٥ قبل ختام اللقاء.
وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الآتى ....
أحمد رجب ومحمود محمد وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ومصطفى ضاحى وعماد الصواف ومحمد محى (سامبو ) وأيمن رشاد
وخاض عمرو عبده المدير الفنى لمصر للتأمين المباراة بالتشكيل الآتى ....
علاء أحمد ومحمد حسام الدين وعلى صلاح ومحمود محمد ومحمد رجب وعمرو سعيد وعادل امام وسرياك أوديور وعماد محمد وأيمن حمودة ومحمد ذكى
وادار اللقاء أحمد حمدى حكم ساحة وعاونه كلا من محمدأحمد وعلاء الروبى من منطقة البحيرة .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٤ نقطة وارتفع رصيد مصر للتأمين الى ٢٨ نقطة .
سجل هدف التأمين محمد ذكى فى الدقيقة ٢٥ من الشوط الثانى وأحرز هدف بنها عماد الصواف فى الدقيقة ٤٥ قبل ختام اللقاء.
وخاض سعيد مدبولى المدير الفنى لبنها المباراة بالتشكيل الآتى ....
أحمد رجب ومحمود محمد وعزت دربالة ومحمد مصطفى وسعد عبد الله ومحمد مصطفى ارنوب ومحمد رجب ومصطفى ضاحى وعماد الصواف ومحمد محى (سامبو ) وأيمن رشاد
وخاض عمرو عبده المدير الفنى لمصر للتأمين المباراة بالتشكيل الآتى ....
علاء أحمد ومحمد حسام الدين وعلى صلاح ومحمود محمد ومحمد رجب وعمرو سعيد وعادل امام وسرياك أوديور وعماد محمد وأيمن حمودة ومحمد ذكى
وادار اللقاء أحمد حمدى حكم ساحة وعاونه كلا من محمدأحمد وعلاء الروبى من منطقة البحيرة .
بهذه النتيجة ارتفع رصيد نادى بنها الى ٣٤ نقطة وارتفع رصيد مصر للتأمين الى ٢٨ نقطة .
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