فوز أشمون وتعادل قويسنا في المجموعة الاولى للقسم الرابع



حقق فريق نادي أشمون الفوز خارج ملعبه على حساب فريق مركز شباب ميت عافية بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة قبل الأخيرة للمجموعة الثانية من دوري القسم الرابع لكرة القدم بالمنوفية.



وحسم التعادل الإيجابي لقاء وطني بركة السبع مع قويسنا والذي أقيم على ملعب غزل شبين .



ترتيب المجموعة الأولى



1- أشمون 21 نقطة

2- قويسنا 19 نقطة

3- وطني السبع 15 نقطة

4- الشيخ ابراهيم 8 نقاط

5- ميت عافية 5 نقاط

6- شبرابخوم 3 نقاط.



ترتيب المجموعة الثانية



1- تلا 22 نقطة

2- م ش قويسنا 19 نقطة

3- الشنواني 16 نقطة

4- الشهداء 11 نقطة

5- م ش أشمون 7 نقاط

6- م ش أبشيش 3 نقاط