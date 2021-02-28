سوهاج يخسر من الإعلاميين في الوقت القاتل بالقسم الثاني



حقق فريق الإعلاميين فوزا مثيرا وغاليا على ضيفه فريق سوهاج بهدفين مقابل هدف في ختام مواجهات الأسبوع الـ 15 للمجموعة الأولى من دوري القسم الثاني.



سجل الهدف الاول لفريق الإعلاميين فتحي عامر فلفل في الدقيقه 17 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني تعادل الفريق السوهاجي عن طريق البديل عمر حسني في الدقيقة 15.



وقبل ختام القاء بثلاث دقائق تمكن عمر جبر من خطف هدف الفوز للإعلاميين ليقود فريقة للوصول إلى 25 نقطة ، بينما توقف رصيد سوهاج عند 20 نقطة.



وشهد اللقاء طرد اللاعب المدافع محمد حسان من صفوف سوهاج في الشوط الثاني.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الدخان 36 نقطة

2- المنيا 31 نقطة

3- ديروط 26 نقطة

4- الألومنيوم 25 نقطة

5- الإعلاميين 25 نقطة

6- بنى سويف 23 نقطة

7- سوهاج 20 نقطة

8- الفيوم 20 نقطة

9- شبان قنا 17 نقطة

10- قنا 17 نقطة

11- البترول 16 نقطة

12- التليفونات 15 نقطة

13- مركز شباب سمسطا 14 نقطة

14- كيما أسوان 13 نقطة

15- طهطا 11 نقطة

16- أسمنت أسيوط 7 نقاط