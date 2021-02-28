طبيب الأهلي يحسم موقف نيدفيد من المشاركة في التدريبات الجماعية

حسم االدكتور أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي، موقف كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأحمر من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية.





ويغيب كريم نيدفيد عن الاهلي منذ شهر إبريل عام 2019 بعد إصابته في الركبة خلال مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة.





وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة إن أمور كريم نيدفيد تسير بشكل طيب في الفترة الأخيرة واللاعب يؤدي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.





وأضاف أبو عبلة بأن الحالة النفسية لكريم نيدفيد أصبحت عالية جدا واللاعب أمامه أيام قليلة جدا وينتظم في التدريبات الجماعية للفريق.





واختتم تصريحاته بأن كريم نيدفيد يعمل جاهدا من أجل العودة، ونحن نعمل على مساعدته على هذا الأمر وإن شاء الله في القريب العاجل يكون متواجدا في التدريبات الجماعية.