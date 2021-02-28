التضامن: مشروع "2 كفاية" يهدف للحد من الزيادة السكانية (فيديو)

قال أحمد يونس، منسق مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن، إن مشروع "2 كفاية" تم إطلاقه منذ بداية 2019، وتم البداية بـ 10 محافظات هم المحافظات التي بها زيادة في معدلات الانجاب والخصوبة والأكثر فقرًا واحتياجًا نتيجة الفقر والأمية وغيرها.



وأضاف "يونس"، خلال حواره مع برنامج "ست الستات" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن هذه المحافظات هي البحيرة والجيزة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.



وتابع منسق مشروع "2 كفاية" بوزارة التضامن، أن الوزارة تعمل على أكثر من محور لتوعية الأسر وتصحيح المفاهيم الخاطئة صحيًا ودينيًا ومجتمعيًا، مشددًا على أن المشروع يهدف للحد من الزيادة السكانية للأسر المستفيدة من برنامج "تكافل".