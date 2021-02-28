الترسانة يهزم كوكاكولا في القسم الثاني

وأدرك يوسف بيبو الهدف الثاني للترسانة في الشوط الثاني .



بتلك النتيجة وصل الترسانة إلى النقطة 26 في المركز الوصيف بينما تجمد رصيد كوكاكولا عند النقطة 23 محتلا المركز الرابع .



وأدار المباراة الحكم صبحى العمرواى وعاونه ابراهيم محسن مساعد أول و طارق مصطفى مساعد ثان.



ترتيب المجموعة الثانية



1- الداخلية 28 نقطة

2- الترسانة 26 نقطة

3- بورتو 26 نقطة

4- كوكاكولا 23 نقطة

5- زد اف سي 20 نقطة

6- منتخب السويس 19 نقطة

7- المريخ 19 نقطة

8- القناة 19 نقطة

9- جمهورية شبين 18 نقطة

10- السكة الحديد 17 نقطة

11- سرس الليان 17 نقطة

12- بتروجيت 16 نقطة

13- النصر 16 نقطة

14- النجوم 15 نقطة

15- الزرقا 13 نقطة

16- طنطا 9 نقاط



اقنص فريق الترسانة بقيادة علاء نوح فوزاً غاليأ على مضيفه فريق كوكاكولا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على الملعب الفرعي بالدفاع الجوي ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر للمجموعة الثانية للقسم الثاني.انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله تقدم فريق الترسانة بهدف سجله محمد مجدي كرسبيو في الدقيقة 6 وتعادل حسام عبد الواحد لكوكاكولا في الدقيقة 27 من ركلة جزاء،