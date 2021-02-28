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خالد سرحان ينعى وفاة الفنان يوسف شعبان

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:15 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعرب الفنان خالد سرحان، عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث نشر "سرحان" صورة له وعلق على الصورة قائلاُ:" البقاء لله في الاستاذ الكبير يوسف شعبان وهو من الفنانين القريبين جدآ الي قلبي فهو من شرفت بالعمل معه في بداية حياتي وكان انسان رائع وطيب ومحترم، خالص العزاء لأسرته ولكل محبيه، إن لله وإن اليه راجعون".


في سياق متصل، أعلنت نقابة المهن التمثيلية أنه من المقرر دفن الفنان الراحل يوسف شعبان، وذلك غدا الاثنين باكتوبر وخروج الجثمان من مستشفي العجوزة.

توفي منذ قليل الفنان يوسف شعبان، واصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان منذ قليل لاعلان خبر الوفاة.

وكان يوسف شعبان يصور مسلسل "عش الدبابير"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2021، في دولة لبنان، وعاد إلى مصر بعد أن اشتد عليه المرض، واكتشف إصابته بكورونا.

يذكر أن أخر ظهور فني للفنان يوسف شعبان كان قبل 5 أعوام، خلال فيلم "المشخصاتي 2" سنة 2016، حيث أعاد تجسيد شخصيته الشهيرة "محسن ممتاز" التي قدمها في مسلسل "رأفت الهجان"، والفيلم من تأليف تامر عبد المنعم ومحمد أبو سيف، إخراج محمد أبوسيف، وشاركه البطولة تامر عبد المنعم، إيمي سالم، بدرية طلبة، إنتصار، أحمد عبد الوارث، إنتصار، عبد الله مشرف، ليلى عزب العرب ومنير مكرم.

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